Українці платять високу ціну, – НАТО жорстко засудило агресію Росії

НАТО підтримує незалежність України та засуджує агресію Росії, яка незаконно анексувала Крим та розв'язала криваву війну на Донбасі. Також, Альянс закликає Кремль негайно відпустити захоплених в Керченській протоці українських моряків.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 6 березня пройшло засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів. Дипломати обговорили ситуацію в Криму, адже півострів вже 5 років перебуває під окупацією Росії, передає прес-служба НАТО.

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Крим – це Україна. П’ять років союзники по НАТО не визнали і не визнають незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично та практично. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за бажання вирішити своє майбутнє без жодного іноземного втручання,

– заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Альянс стурбований порушенням прав людини в окупованому Криму, які особливо спрямовані проти кримських татар, а також інших етнічних, політичних і релігійних груп.

НАТО вкотре закликало Росію негайно звільнити незаконно полонених в Азовському морі українських моряків та захоплені кораблі.

Як НАТО буде допомагати Україні? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.

Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня ПАРЄ прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, необхідного для стримування агресії російського флоту і подолання кризи в Керченській протоці.