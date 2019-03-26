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      Украинцы продавали газ из России на оккупированный Донбасс, – СБУ

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / sprotyv.info

      СБУ задержала двух уроженцев Донецкой области, которые наладили схему поставки сжиженного газа из России на временно оккупированные территории Донбасса.

      С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры мужчины поставляли пророссийским боевикам газ через неконтролируемый украинской власти участок границы, сообщили в пресс-службе СБУ.

      Читайте также: На Луганщине задержали боевика, который воевал за "ЛНР": о чем преступник рассказал СБУ (обновлено)

      Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". Кроме того, с реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике.

      сбу газ днр росія затримання
      СБУ задержала двух парней, которые наладили схему поставки сжиженного газа из России на оккупированный Донбасс//Фото: СБУ

      Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове. Им объявлено о подозрении в совершении преступления за финансирование терроризма.

      Сейчас продолжается досудебное следствие.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Украина – Россия Новости Луганска СБУ Новости Донецка Газ
      Источник: 24 канал
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