Украинцы продавали газ из России на оккупированный Донбасс, – СБУ

СБУ задержала двух уроженцев Донецкой области, которые наладили схему поставки сжиженного газа из России на временно оккупированные территории Донбасса.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры мужчины поставляли пророссийским боевикам газ через неконтролируемый украинской власти участок границы, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". Кроме того, с реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике.



СБУ задержала двух парней, которые наладили схему поставки сжиженного газа из России на оккупированный Донбасс//Фото: СБУ

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове. Им объявлено о подозрении в совершении преступления за финансирование терроризма.

Сейчас продолжается досудебное следствие.