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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Українці продавали газ із Росії в окупований Донбас, – СБУ

      986 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / sprotyv.info

      СБУ затримала двох уродженців Донеччини, які налагодили схему поставки зрідженого газу з Росії на тимчасово окуповані території Донбасу.

      З 2014 року через підконтрольні комерційні структури чоловіки постачали проросійським бойовикам газ через неконтрольовану українській владі ділянку кордону, повідомили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: На Луганщині затримали бойовика, який воював за "ЛНР": про що злочинець розповів СБУ (оновлено)

      Частина ввезеного палива напряму надходила незаконним збройним формуванням так званої "ДНР". Крім того, з реалізованого газу ділки сплачували "податки" фейковій республіці.

      сбу газ днр росія затримання
      СБУ затримала двох чоловків, які налагодили схему поставки зрідженого газу з Росії на окупований Донбас//Фото: СБУ

      Правоохоронці затримали обох зловмисників у Харкові. Їм оголошено про підозру в скоєнні злочину за фінансування тероризму.

      Наразі триває досудове слідство.

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      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ Кримінальні новини Газ Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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