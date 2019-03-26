Українці продавали газ із Росії в окупований Донбас, – СБУ

СБУ затримала двох уродженців Донеччини, які налагодили схему поставки зрідженого газу з Росії на тимчасово окуповані території Донбасу.

З 2014 року через підконтрольні комерційні структури чоловіки постачали проросійським бойовикам газ через неконтрольовану українській владі ділянку кордону, повідомили у прес-службі СБУ.

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Частина ввезеного палива напряму надходила незаконним збройним формуванням так званої "ДНР". Крім того, з реалізованого газу ділки сплачували "податки" фейковій республіці.



СБУ затримала двох чоловків, які налагодили схему поставки зрідженого газу з Росії на окупований Донбас//Фото: СБУ

Правоохоронці затримали обох зловмисників у Харкові. Їм оголошено про підозру в скоєнні злочину за фінансування тероризму.

Наразі триває досудове слідство.