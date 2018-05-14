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Украинцы стали больше путешествовать поездами, – "Укрзализныця"

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В Украине продали на 15 тысяч железнодорожных билетов больше, чем в прошлом году
В Украине продали на 15 тысяч железнодорожных билетов больше, чем в прошлом году / 5.ua

В "Укрзализныце" за первый квартал этого года продали на 15 тысяч билетов больше, чем в тот же период прошлого года.

Такую информацию обнародовала пресс-служба "Укрзализныци", ссылаясь на слова и.о. председателя правления предприятия Евгения Кравцова.

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За первый квартал этого года в международных кассах "Укрзализныци" было оформлено 89 445 проездных документов. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года – тогда было продано через международные кассы 75 502 билета,
– отметил Кравцов.

Он также добавил, что больше всего проездных документов в международном сообщении продали на вокзалах Львова, Чопа, Киева, Одессы и Хмельницкого.

Кроме этого, исполняющий обязанности председателя правления компании напомнил, что "Укрзализныця" совместно с причастными железными дорогами других стран продолжает работу по расширению перечня поездов международного сообщения, на которые можно оформить электронные проездные документы.

В предприятии отмечают, что спрос на эту услугу также стабильно растет: с января по апрель 2018 года в международном сообщении со странами Европы оформлено 72 606 электронных билетов.

Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили, что в течение 10 лет хотят переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Теги: Транспорт Новости Украины Новости политики Укрзализниця
Источник: 24 канал
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