Во Франции парализовано движение поездов: железнодорожники снова бастуют

Забастовка французских железнодорожников, которая началась еще в марте, вновь вступила в активную фазу. В понедельник, 14 мая, на работу не вышли 27,6% работников Национальной компании французских железных дорог, в том числе почти три четверти машинистов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что забастовка парализовала железнодорожное сообщение внутри страны. Отменены две трети как региональных, так и скоростных поездов. Понедельник стал девятнадцатым днем забастовки, которую организовали профсоюзы и, которую проводят в определенные дни.

К примеру, в следующий раз железнодорожники вновь выйдут на забастовку 18 и 19 мая.

Добавим, что французские железнодорожники выступают против реформы, инициированной правительством страны. В предложенном властями законопроекте речь идет в частности, об отмене особого статуса железнодорожника. Этот статус предусматривает пожизненный рабочий контракт, преимущества в системе социального страхования, а в некоторых случаях – право раньше выйти на пенсию.

Напомним, на первую акцию протеста против реформ Макрона, объединившая работников как общественного сектора, так и железнодорожного персонала, люди вышли 23 марта. Тогда профсоюзы объявили, что забастовки продлятся до 28 июня и будут проходить по два дня через каждые пять. Это будет продолжаться до тех пор, пока правительство не откажется от сокращений, которые имеют негативное влияние на благосостояние и обеспечение работников.