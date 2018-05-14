13:50
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Франції паралізований рух поїздів: залізничники знову страйкують

80 Читать новость на русском
Вже відомо, коли залізничники проведуть наступні страйки
Вже відомо, коли залізничники проведуть наступні страйки / thelocal.fr

Страйк французьких залізничників, що розпочався ще у березні, знову вступив у активну фазу. У понеділок, 14 травня, на роботу не вийшли 27,6% працівників Національної компанії французьких залізниць, в тому числі майже три чверті машиністів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також: У Франції оприлюднили карту із "російським" Севастополем

 

Зазначається, що страйк паралізував залізничне сполучення всередині країни. Скасовано дві третини як регіональних, так і швидкісних поїздів. Понеділок став дев'ятнадцятим днем ​​страйку, який організували профспілки і, який проводять у певні дні.

Приміром, наступного разу залізничники знову вийдуть на страйк 18 і 19 травня.

Додамо, що французькі залізничники виступають проти реформи, ініційованої урядом країни. У запропонованому владою законопроекті йдеться зокрема, про скасування особливого статусу залізничника. Цей статус передбачає довічний робочий контракт, переваги в системі соціального страхування, а в деяких випадках – право раніше вийти на пенсію.

Нагадаємо, на першу акцію протесту проти реформ Макрона, що об’єднала працівників як громадського сектору так і залізничного персоналу, люди вийшли 23 березня. Тоді профспілки оголосили, що страйки триватимуть до 28 червня і проходитимуть по два дні через кожні п'ять. Це триватиме доти, доки уряд не відмовиться від скорочень, які мають негативний вплив на добробут і забезпечення працівників.

Теги: Новини політики Транспорт Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 187
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 792
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1489
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4485
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3734
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук