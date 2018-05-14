У Франції паралізований рух поїздів: залізничники знову страйкують

Страйк французьких залізничників, що розпочався ще у березні, знову вступив у активну фазу. У понеділок, 14 травня, на роботу не вийшли 27,6% працівників Національної компанії французьких залізниць, в тому числі майже три чверті машиністів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Зазначається, що страйк паралізував залізничне сполучення всередині країни. Скасовано дві третини як регіональних, так і швидкісних поїздів. Понеділок став дев'ятнадцятим днем ​​страйку, який організували профспілки і, який проводять у певні дні.

Приміром, наступного разу залізничники знову вийдуть на страйк 18 і 19 травня.

Додамо, що французькі залізничники виступають проти реформи, ініційованої урядом країни. У запропонованому владою законопроекті йдеться зокрема, про скасування особливого статусу залізничника. Цей статус передбачає довічний робочий контракт, переваги в системі соціального страхування, а в деяких випадках – право раніше вийти на пенсію.

Нагадаємо, на першу акцію протесту проти реформ Макрона, що об’єднала працівників як громадського сектору так і залізничного персоналу, люди вийшли 23 березня. Тоді профспілки оголосили, що страйки триватимуть до 28 червня і проходитимуть по два дні через кожні п'ять. Це триватиме доти, доки уряд не відмовиться від скорочень, які мають негативний вплив на добробут і забезпечення працівників.