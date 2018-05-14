Українці почали більше подорожувати поїздами, – "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" за перший квартал цього року продали на 15 тисяч квитків більше, ніж у той самий період минулого року.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба "Укрзалізниці", посилаючись на слова в.о. голови правління підприємства Євгена Кравцова.

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За перший квартал цього року в міжнародних касах "Укрзалізниці" було оформлено 89 445 проїзних документів. Це перевищує показники аналогічного періоду минулого року – тоді було продано через міжнародні каси 75 502 квитки,

– зазначив Кравцов.

Він також додав, що найбільше проїзних документів у міжнародному сполученні продали на вокзалах Львова, Чопа, Києва, Одеси та Хмельницького.

Окрім цього, виконувач обов'язків голови правління компанії нагадав, що "Укрзалізниця" спільно з причетними залізницями інших країн продовжує роботу з розширення переліку поїздів міжнародного сполучення, на які можна оформити електронні проїзні документи.

У підприємстві зазначають, що попит на цю послугу також стабільно зростає: з січня по квітень 2018 року в міжнародному сполученні з країнами Європи оформлено 72 606 електронних квитків.

Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" повідомили, що протягом 10 років хочуть переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

