Очередной этап смягчения карантина в Украине начался 10 июня. Открываются культурные заведения, можно проводить концерты и отдыхать в санаториях. Однако не во всех областях смогут применить эти послабления.

Смягчение будет только в тех областях, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Минздрава. Об этом во время брифинга рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Что изменится с 10 июня:

откроют культурные заведения;

позволят проводить концерты, выставки и т. п;

возобновят работу базы отдыха и санатории;

заработают отели.

Открытие заведений отдыха

С началом лета в Украине разрешили работу санаториев, баз отдыха и отелей. Пока не будут открывать только детские заведения оздоровления и отдыха. 10 июня решение об их работе отдельно будет рассматривать Кабмин.

Отели отныне смогут заработать наполную, открыв и рестораны внутри. Напомним, что их работу разрешили еще 22 мая, однако без питания посетителей.

Кроме того, теперь смогут открыть свои двери для посетителей хостелы, работа которых была запрещена.

Что касается проведения концертов и спектаклей, то Минздрав предусмотрел целый ряд требований, которые должны будут соблюдать и организаторы, и посетители.

Подробнее о новых правилах проведения культурных мероприятий читайте по ссылке.

Где не смогут ослабить карантин

По критерию инцидентности, а сейчас Минздрав учитывает 12 случаев на сто тысяч населения, не смогут ослабить карантин в таких областях:

Киев,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Львовская,

Ровненская,

Черновицкая.

Открытие КПВВ на Донбассе

Кроме вышеупомянутых изменений, именно с 10 июня открываются контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. После попадания на подконтрольную Украине сторону граждане должны пробыть две недели в самоизоляции.

Пропуск граждан и авто будут проводить ежедневно с 11.00 до 14.00 на КПВВ:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

Во время въезда на подконтрольную Украине территорию людям будут проводить температурный скрининг. Обязательно все лица должны находиться в защитных масках или респираторе. Для соблюдения социальной дистанции на КПВВ нанесут разметку.

Какова ситуация на пунтктах пропуска

Как отмечают в пресс-службе МВД, желающие пересечь границу и попасть в Украину собрались на КПВВ около 6 утра. Уже за два с половиной часа на пешем КПВВ возле "Станицы Луганской" собрались 45 человек, а возле "Марьинки" – 55 транспортных средств и около 90 человек.

Среди тех, кто собрался возле КПВВ, дети и пожилые люди. В МВД Украины не исключают, что боевики будут отказывать в пропуске людям со стороны, подконтрольной Украине.

Чтобы не возникало скоплений людей и транспорта в так называемой серой зоне, сегодня пропуск лиц будет осуществляться постепенно,

– отмечают в МВД.