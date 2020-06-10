Черговий етап пом'якшення крантину в Україні почався 10 червня. Відкриваються культурні заклади, можна проводити концерти і відпочивати у санаторіях. Однак не в усіх областях зможуть застосувати ці послаблення.

Пом'якшення буде лише у тих областях, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою МОЗ. Про це під час брифінгу розповів головний санлікар України Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Що зміниться з 10 червня:

відкриття культурних закладів;

проведення концертів, виставок;

відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;

запрацюють готелі.

Де не зможуть послабити карантин

За критерієм інцидентності, а наразі МОЗ враховує 12 випадків на сто тисяч населення, не зможуть послабити карантин у таких областях:

Київ,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Рівненська,

Чернівецька.

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