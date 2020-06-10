В Україні з 10 червня чергове пом'якшення карантину: що відкриють цього разу
Черговий етап пом'якшення крантину в Україні почався 10 червня. Відкриваються культурні заклади, можна проводити концерти і відпочивати у санаторіях. Однак не в усіх областях зможуть застосувати ці послаблення.
Пом'якшення буде лише у тих областях, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою МОЗ. Про це під час брифінгу розповів головний санлікар України Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Що зміниться з 10 червня:
- відкриття культурних закладів;
- проведення концертів, виставок;
- відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;
- запрацюють готелі.
Де не зможуть послабити карантин
За критерієм інцидентності, а наразі МОЗ враховує 12 випадків на сто тисяч населення, не зможуть послабити карантин у таких областях:
- Київ,
- Волинська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Чернівецька.
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