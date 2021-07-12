"Казацкая булава-2021": в Украине начались очередные международные военные учения

На Николаевщине 12 июля стартовали международные военные учения "Казацкая Булава-2021". В них принимают участие военные Украины, Великобритании и еще трех стран.

Учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий Лан". Они продлятся до 24 июля.

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Что известно об обучении "Казацкая булава-2021"

Участие в военных учениях будут примерно 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из:

Великобритании,

Канады,

США,

Швеции.

Украинско-британские военные учения пройдут с 12 по 24 июля. 235-й Широколановский центр подготовки перестроили к учениям "Cossack Mace 2021".

Эти учения является важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами ВСУ и Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО,

– заявил полковник Владимир Кокорев.

Он, как начальник управления подготовки оперативного командования "Восток", решил напомнить, что война на Востоке Украины – это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

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Отметим, что 10 июля в Украине завершились учения "Си Бриз-2021". Они стали самыми масштабными за всю историю. Все возложеные задачи на обучение удалось выполнить в полном объеме. Мероприятия прошли в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.