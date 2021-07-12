Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий Лан". Вони триватимуть до 24 липня.

Важливо Небачені за розмахом військові навчання "Сі Бриз": прикордонники показали свою майстерність

Що відомо про навчання "Козацька булава-2021"

Участь у військових навчаннях них братимуть приблизно 2 000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з:

Великої Британії,

Канади,

США,

Швеції.

Українсько-британські військові навчання триватимуть з 12 по 24 липня. 235-й широколанівський центр підготовки перебудували до навчань "Cossack Mace 2021".

Ці навчання є важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже вони посилять оперативні можливості наших військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами ЗСУ та Великої Британії, а також США, Канади, королівства Швеції та інших членів НАТО,

– заявив полковник Володимир Кокорєв.

Він, як начальник управління підготовки оперативного командування "Схід", вирішив нагадати, що війна на Сході України – це загроза не лише для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу.

У навчаннях "Козацька булава-2021" візьмуть участь бійці з 5 країн / Фото Сухопутні війська ЗСУ

В Україні стартували навчання "Козацька булава-2021": дивіться відео

Зазначимо, що 10 липня в Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021". Вони стали наймасштабнішими за всю історію. Усі покладені завдання на навчання вдалося виконати в повному обсязі. Заходи відбулися в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.