"Сі Бриз-2021" вражав масштабністю та найбільшою кількістю учасників за всю його історію. Свою майстерність демонстрували й українські прикордонники.

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Кілька тижнів тому Росія вимагала від Сполучених Штатів Америки відмовитися від проведення "Сі Бризу". Він начебто абсолютно не відповідає завданням безпеки у регіоні і навіть підвищує ризики ненавмисних інцидентів. До речі, один з таких "ненавмисних" і трапився незадовго до початку навчань.

Російська істерика через "Дефендер"

Есмінець Великої Британії "Дефендер" 23 червня здійснював перехід з Одеси до Грузії. У Росії здійнявся страшенний ґвалт, мовляв, британці нахабно вдерлися у її територіальні води, пройшовши неподалік окупованого Криму.



Британський есмінець "Дефендер" / Фото ТАСС

"Це звісно провокація. Зовсім очевидно, що це провокація", – сказав президент Росії Володимир Путін. Москва навіть заявила про обстріли корабля. Натомість офіційний Лондон був непохитним: Крим – це український півострів, а відтак "Дефендер" прямував українськими територіальними водами.

Нагадаємо! Разом із півостровом Росія вкрала і українське море. Його площа в 4 рази більша за територію Криму. Наразі Україна не контролює 3 чверті свого морського сектору. А це – приблизно 100 тисяч квадратних кілометрів!

На величезних просторах Москва господарює безроздільно:

проводить військові навчання;

регулює судноплавство;

добуває мільярди кубометрів газу та будує незаконні комунікації.

Природно, що на присутність біля крадених територій військових кораблів НАТО та партнерів вона реагує як "бугай на червоне". "Це створює для нас великі проблеми у сфері безпеки. Це стосується реальних життєвих інтересів Росії і народу", – сказав Путін.

Розмах "Сі Бриз-2021"

Міжнародні військові навчання "Сі Бриз" у 2021 році вражали розмахом. Приблизно 5 тисяч військовослужбовців із 30 країн та рекордна кількість техніки. Доволі численною була й команда українських прикордонників.

Українські прикордонники взяли участь у "Сі Бриз-2021" / Фото ДПСУ

"Для Державної прикордонної служби це взагалі ривок вперед, тому що в цьому (2021 – 24 канал) році наряду з тим, що ці навчання найбільші і наймасштабніші за всю історію свого проведення, ДПСУ представлена в усіх компонентах, а це морський основний компонент, повітряний та сухопутний", – розповів начальник відділу бойової підготовки адміністрації Держприкордонслужби України Анатолій Дорошець.

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Флагман Державної прикордонної служби "Григорій Куроп'ятников" та корабель Морської охорони "Поділля" о 6:00 вийшли в море. Разом із військовими країн НАТО та колегами з ВМС, моряки-прикордонники вправлялися у стрільбі та відбивали напад на судно.

А в цей час прикордонники Ізмаїльського загону під наглядом литовських інструкторів готувалися до занурення. Для початку – трохи теорії, далі – практика і ще раз практика. "На такі навчання в водолазному компоненті ми залучаємось вперше. Є також в нашій команді люди, які вже не перший раз, але в основному – це люди з малим досвідом", – відзначив начальник прикордонної застави ПКШР "Херсон" Олег Алєксєєнко.

Для прикордонників Херсонського загону участь у таких змаганнях – безцінний досвід. Адже вони охороняють адмінмежу з окупованим Кримом. Алєксєєнко розповів: "Це тренування у кожного військовослужбовця впевненості у своїх вміннях та навичках, які він зможе використати під час виконання завдань з охорони та оборони адміністративної межі на тимчасово окупованій території Крим".

Не мали часу на відпочинок і спецпризначенці підрозділу ДОЗОР та відділу спеціальних дій загону Морської охорони. Безпарашутне десантування дозволяє бійцям швидко потрапити туди, де не може приземлитися гелікоптер.

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Та найцінніше у таких навчаннях – можливість обмінятися досвідом у багатонаціональній команді. Де ані мовні бар'єри, ані особливості підготовки кожної з країн – не є перепоною. Головна мета – це злагодженість, а мова – спільна для всіх – військова.

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