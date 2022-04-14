Украинцы смогут эвакуироваться из Запорожской, Донецкой и Луганской областей, передает 24 канал. Вашему вниманию перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 14 апреля.

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Маршруты гуманитарных коридоров на 14 апреля

Эвакуироваться на собственном транспорте в Запорожье смогут жители Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара.

Зато из-за погодных условий по этому маршруту не смогут проехать автобусы. Причиной этого является размытая дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Если не будет обстрелов со стороны оккупантов, то люди также смогут организованно выезжать из Луганской области. Для этого в очередной раз заработают такие точки маршруты:

Северодонецк – Бахмут . Место собраний: проспект Химиков, 28.

. Место собраний: проспект Химиков, 28. Лисичанск – Бахмут . Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.

. Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324. Попасная – Бахмут . Место собраний: улица Первомайская, 42.

. Место собраний: улица Первомайская, 42. Рубежное – Бахмут .

. Горное – Бахмут. Место собраний: улица Гагарина, 13.

Украинские власти делают все возможное для того, чтобы эвакуировать людей из "горячих точек". Если у вас есть возможность уехать – не медлите.

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