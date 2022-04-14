Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей, передає 24 канал. До вашої уваги перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 14 квітня.

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Маршрути гуманітарних коридорів на 14 квітня

Евакуйовуватися на власному транспорті до Запоріжжя зможуть мешканці Маріуполя, Бердянська, Токмаку й Енергодару.

Натомість через погодні умови цим маршрутом не зможуть проїхати автобуси. Причиною цього є розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.

Якщо не буде обстрілів з боку окупантів, то люди також зможуть організовано виїжджати з Луганської області. Для цього вкотре запрацюють такі точки маршрути:

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

– Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28. Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324. Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.

Місце зборів: вулиця Первомайська, 42. Рубіжне – Бахмут.

Гірське – Бахмут. Місце зборів: вулиця Гагаріна, 13.

Українська влада робить все можливе для того, щоб евакуювати людей з "гарячих точок". Якщо у вас є можливість виїхати – не зволікайте.

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