Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, впродовж доби 13 квітня вдалося евакуювати 1567 українців. Евакуацію було проведено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

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Результати евакуації

З Мелітополя, Пологів, Василівки та Бердянська на особистому транспорті до Запоріжжя прибуло 1102 людини. З Маріуполя вдалося виїхати 83 українцям.

Ще 382 людини вдалося евакуювати з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної.

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