Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение суток 13 апреля удалось эвакуировать 1567 украинцев. Эвакуация была проведена в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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Результаты эвакуации

Из Мелитополя, Пологов, Васильевки и Бердянска на личном транспорте в Запорожье прибыло 1102 человека. Из Мариуполя удалось уехать 83 украинцам.

Еще 382 человека удалось эвакуировать из Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Горной и Попасной.

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