Гиперинфляция, циничная Москва и спасение грузин: какой была Украина в 1993 году

В 1993 году цена продуктовой корзины за год выросла в тысячу раз. Энциклопедический термин гиперинфляция быстро вошел в лексикон украинцев. К нему добавилось еще одно слово, которое раньше можно было услышать крайне редко – бартер.

Гиперинфляция

Для нормальной экономики характерно невысокое поднятие цен при небольшом росте экономического достатка – когда комфортно и предпринимателям, и потребителям. Экономисты считают, что это инфляция до 6% в год.

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В Украине в 2020 году инфляция составила 5%. В Украине в 1993 году индекс инфляции достиг рекордных 10 206%.

Сравнение цен

Хлеб:

январь 1993 года – 33 карбованца;

декабрь 1993 года – 2 тысячи карбованцев.

Свинина:

январь 1993 года – 825 карбованцев;

​декабрь 1993 года – 53 911 карбованцев.

Говядина:

январь 1993 года – 715 карбованцев;

декабрь 1993 года – 35 566 карбованцев.

Молоко:

январь 1993 года – 79 карбованцев за литр;

декабрь 1993 года – 4 665 карбованцев за литр.

Сметана:

январь 1993 года – 352 карбованца;

декабрь 1993 года – 24 518 карбованцев.

10 яиц:

январь 1993 года – 344 карбованца;

декабрь 1993 года – 33 037 карбованцев.

Причиной падения экономики был разрыв производственных связей. Старые руины после Союза отмирали, а новых еще не создали. Власти решили перекрывать проблемы с нехваткой денег – печатанием денег.

Протесты работников

Продовольственный кризис вывел людей на улицы. В 1993 году бастовали бюджетники, рабочие и шахтеры. Процессы, которые начались тогда, привели к капитальным политическим изменениям в стране, досрочным президентским выборам. Также стартовал новый виток конкуренции между днепропетровскими и донецкими.

Массовая забастовка шахтеров

7 июня 1993 года началась самая массовая в истории Украины забастовка шахтеров Донбасса. 220 тысяч рабочих вышли на улицы и площади Донбасса. На обещания правительства поднять зарплаты – протестующие не соглашались. Смысла в них не было, если цены снова поднимутся.



Самая массовая забастовка шахтеров / Фото UAteka

Очень быстро шахтеры заговорили о референдуме, импичменте президенту и роспуске Верховной Рады. Также об автономии Донбасса.

"Донецкий клан"

С поста премьер-министра уволили Леонида Кучму, а на его место назначили руководителя одной из крупнейших шахт Донбасса – шахты имени Засядько – Ефима Звягильского.

Фактически из-за рычагов влияния, которые получил Звягильский в должности исполняющего обязанности руководителя правительства – более месяца "под солнцем" достался всем представителям "донецкого клана".

Что известно о "донецких"? Финансово-политическая группа, основанная бывшими партийными деятелями и директорами еще советских производств. В гонке за власть в Украине их главным конкурентом был клан "днепропетровских", которых у власти представлял Леонид Кучма. И его отстранение стало "победой" элит Донбасса.

Благодаря Звягильскому Украина легче провела очередные переговоры с Россией о газе на отопительный сезон. Вместе с тем после этого значительно упала антироссийская риторика Леонида Кравчука.

Культовые киноленты

"Санта Барбара"

Американский сериал, растянувшийся на более 2 тысяч серий биографии семьи Кэпвеллов, был очень популярным. В Украине это была одна из первых мыльных опер и улицы пустели, когда по телевизору должны были показывать ее. В 1993 году вышла последняя – 2137 серия. Кинолента стала визитной карточкой украинских 1990-х.



Герои сериала "Санта Барбара" / Кадр из фильма

"Уокер, техасский рейнджер"

В этом же году на экранах появился еще один культовый герой. В апреле 1993 года на телеканале CBS начался показ сериала "Уокер, техасский рейнджер" с Чаком Норрисом в главной роли. Отсюда "растут ноги" многих шуток о всемогущем Чаке.



Чак Норрис в главной роли / Кадр из фильма

"Царевна"

Также в 1993 году на телеэкраны выходил один из первых украинских сериалов "эпохи независимости". В центре сюжета история украинской золушки". Студия "Укртелефильм" сняла 20 серий по мотивам одноименной повести Ольги Кобылянской – "Царевна".

Мысли о выходе из зависимости и равноправии женщины в украинском обществе сделали как повесть Кобылянской, так и эту киноработу сверхчасовой. Игра главной героини Виктории Малекторович и "Мелодия" Мирослава Скорика – скрасили темную палитру 1993 года.

"Бивис и Батхед"

В 1993 году на MTV впервые появились необычные, нелепые и совсем не детские мультипликационные персонажи Бивис и Батхед. Двое друзей были воплощением асоциального подросткового бунта, непритязательного юмора, которые уверенно идут к самоуничтожению.

Мультсериал про Бивиса и Батхеда: смотрите видео

В 1993 году Эрик Клэптон получил 6 наград "Грэмми" за песню "Tears in Heaven". Щемящая мелодия и слова посвящены памяти сына. Его 4-летний Конор трагически погиб в 1991 году.

В конце апреля 1993 года для туристов открыли резиденцию британских монархов – Букингемский дворец. Королева Британии Елизавета II едва ли не впервые объявила, что таким образом королевский дом будет собирать деньги для ремонта фамильного замка Виндзоров.

Спасение грузинских беженцев

В 1993 году в Украине запретили военизированные формирования. Все из-за того, чтобы не ссориться с Москвой. В гибридных конфликтах, которые начала Россия на обломках Союза, все чаще замечают граждан Украины. Члены организации УНА-УНСО в 1992 году едут в Приднестровье, а в 1993 – в Абхазию, воевать на стороне Грузии. Это при том, что грузинам Украина помогает официально.

В 1993 году сепаратисты Абхазии при поддержке россиян захватили большинство территории своей автономии. Спасаясь от этнических чисток, грузинские беженцы застряли на высоте 3 тысяч метров без теплой одежды, воды и еды.



Грузинские беженцы / Фото Giorgi Jakhaia

Люди начали умирать от истощения. Украина откликнулась на просьбу Тбилиси. Всего с 10 по 14 октября 1993 года украинские пилоты на 17 вертолетах, под обстрелами абхазско-российских войск выполнили 291 вылет и спасли от этнических чисток более 7,5 тысячи человек.

Противостояние с Россией

В 1993 году украинскую независимость продолжала проверять на прочность Россия. Москва впервые "аннексировала украинский Крым. Украина продолжила верить гарантиям безопасности соседей и завершила подготовку к полному отказу от ядерного оружия.

Президент Кравчук поставил подписи под соглашением о разделе между Украиной и Россией кораблей Черноморского Флота.

Один из главных триггеров в украинско-российских отношениях был Черноморский Флот. Это была вторая по мощности сила в акватории Черного Моря после Турции. Не менее 60 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. Для Москвы правдами и неправдами просто необходимо было выставить Украину из Крыма.

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Корабельный состав Черноморского Флота состоял из 500 боевых кораблей и различных плавсредств. До 200 единиц авиации. Площадь земельных участков, которые были закреплены за Черноморским флотом, составляла 65 тысяч гектаров. К службе и обслуживанию всего этого было привлечено более 70 тысяч военнослужащих.

Россия обещала капитанам и командам кораблей, которые поднимут "андреевские флаги" высшие звания и более высокие зарплаты.

Полный выпуск программы "Украина 30": смотрите видео

Украина напомнила, что 90% финансирования всего, что ходит по морю возле Крыма – идет из украинского бюджета. Либо российские обещания, либо, хоть и не очень высокие, но стабильные зарплаты. Это немного остудило давление россиян, но проблемы не сняло.

Пустая казна

В 1993 году казна Украины пуста. Впереди была зима и полная зависимость от российских энергоносителей. Задолженность Украины за российский газ и нефть. Без них входить в зиму было равнозначно катастрофе. И это единственное оправдание дальнейшим действиям тогдашнего высшего руководства страны.

17 июня 1993 года российский президент Борис Ельцин таки дожал украинского – Кравчука. Тот согласился делить Черноморский Флот 50% на 50%.

Чем это закончилось для Украины – смотрите подробнее в программе.