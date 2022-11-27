Ракетный удар по Кривому Рогу, огромные потери врага в войне: хронология 277 дня войны

По состоянию на 27 ноября продолжается 277 день полномасштабной российской агрессии в Украине. Наши военные мужественно защищают наш народ и дают отпор захватчикам.

24 канал подробно расскажет об основных событиях, которые произошли на фронте и в тылу в течение 27 ноября.

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08:51 В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные данные о потерях врага. По состоянию на утро 27 ноября удалось ликвидировать 87 310 российских захватчиков. Из них за прошедшие сутки на тот свет отправили 600 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 27 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

08:48 В Воздушных силах рассказали, возможны ли новые массированные ракетные удары. Юрий Игнат отметил, что периодичность атак раз в неделю может сохраниться. Хотя враг и использует снаряды с огромной скоростью, у него их все еще достаточно, чтобы не прекращать свой террор.

08:25 Стало известно, что во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. По словам главы военной администрации Александра Вилкула, враг нанес ракетный удар по городу. Вскоре он отметил, что их было два. Зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Известно, что масштабы разрушения значительны.

08:13 Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал последствия ночной атаки пригорода областного центра. По нему оккупанты выпустили несколько ракет типа С-300. Они попали в агропредприятие.

Последствия ночной атаки пригорода Запорожья / Фото из телеграма Старуха

07:35 Поздно вечером российские военные обстреляли Чернобаевку. По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, в результате этого пострадал ребенок. Его доставили в областную больницу.

07:22 В Институте по изучению войны дали прогноз о дальнейших боевых действиях. Составители отчета считают, что понижение температуры повлияет на повышение интенсивности боевых действий.

07:15 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в области около 9 часов продолжалась воздушная тревога. Во время нее было зафиксировано 5 обстрелов со стороны врага.

Враг терроризировал Никопольский район. Известно, что из "Градов" и артиллерии он бил по нему из временно оккупированного Энергодара. Захватчики попали в две общины: Красногригорьевскую и Марганецкую. Обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Никопольский район этой ночью / Фото из телеграма Резниченко

07:09 В Генштабе ВСУ подтвердили информацию об успешно выполненных огневых задачах 25 ноября. Наши военные попали в районы скопления живой силы врага вблизи Мелитополя, Пологов и Михайловки в Запорожской области. Удалось ранить более 100 оккупантов, уничтожить около 10 единиц техники, а также 2 склада боеприпасов.

05:28 Оккупанты продолжают свои массированные ракетные удары. К сожалению, дефицита запчастей для изготовления ракет у врага нет. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Но и это еще не все. Если же у противника крылатые ракеты закончатся, он сможет атаковать комплексами С-300. Их одноименные ракеты летят на расстояние до 120 километров.

03:04 В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как наши военные продолжают спасать мирное население. Так, ВСУ помогли эвакуироваться бабушке под градом обстрелов в Донецкой области. Наших защитников не испугало ничего. Более того, они спокойно продолжили операцию, хотя враг и начал свою очередную атаку.

Как ВСУ спасали бабушку в Донецкой области: смотрите видео

02:10 Журналисты рассказали, как ВСУ удалось отвоевать остров Змеиный. Как выяснилось, для этого наши военные использовали французские САУ Caesar. Но поскольку дальности попадания было недостаточно, эти установки поставили на барже. Это позволило приблизить гаубицы к цели – оккупантам – и спокойно бить по ним.

01:22 Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил с резким заявлением в сторону Кремля. В ходе конференции Социал-демократической партии он отметил, что Россия не только не должна выиграть войну. Она ее не выиграет, утвердительно подчеркнул он.

00:44 В России в ЧВК "Вагнера" начали вербовать даже африканских студентов. Об этом рассказали соискатели высшего образования из Южного федерального университета, что в Ростове-на-Дону. Как отмечают они, на них давят, а также обещают финансовое вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.