В Украине вступили в силу обновленные правила въезда в страну: что изменилось

С 5 августа в Украине начали действовать новые правила пересечения границы. Они призваны предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

С 5 августа обязательным для иностранцев становится самоизоляция в течение 10 дней.

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Что изменится с 5 августа

Для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, как и раньше, нужно иметь страховой полис и один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда,

справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Нужно также будет установить приложение "Дома". Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного теста на коронавирус.

Самоизоляции не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию,

– пояснили в аэропорту.

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Украинцы также должны отсидеть самоизоляцию

Украинцам, которые возвращаются на родину, также нужно пойти на самоизоляцию на 10 дней. Она не нужна тем, кто:

имеет справку о полной вакцинации,

или документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины.

В то же время граждане Украины, которые не достигли 18-летнего возраста и украинцы, которые выехали за границу до 4 августа, также освобождены от необходимости идти на самоизоляцию.

Как быть туристам из Индии и России

В этом случае самоизоляция также прекращается в случае получения отрицательного результата теста, кроме лиц, прибывших из России и Индии.

Для невакцинированных лиц независимо от гражданства, прибывших из России или Индии, или посещали эти страны более 7 дней в течение последних двух недель, установлена ​​обязательная самоизоляцию на 14 дней без права ее досрочного завершения.