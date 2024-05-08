По всей Украине сегодня могут отключать свет: когда именно и кому
Источник:"Укрэнерго"
В ночь на 8 мая россияне в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за атаки по всей Украине. возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей.
Ограничения будут равномерно распределены по всем областям и могут длиться с 18:00 до 23:00. Информация о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародована на официальных страницах местных облэнерго.
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Дефицит электроэнергии
Украинцев призывали бережливо использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, которые являются пиковыми.
Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами,
– сообщили в Укрэнерго.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все доступные меры для преодоления дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы.
В "Укрэнерго" добавили, что это был уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Потребители центрального региона запитаны резервными схемами, а на поврежденных объектах работает ГСЧС и продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Массированный удар по Украине: коротко
- Ночью 8 мая Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Минэнерго сообщили, что оккупанты нанесли удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- В частности, были поражены 3 теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме того, было повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.
- Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру. В Херсоне враг ударил по железной дороге. В результате вражеских попаданий повреждены пути и вокзал города.
- Всего враг использовал 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Воздушным силам удалось уничтожить подавляющее большинство воздушных целей.