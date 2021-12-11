Причина отсутствия электричества – ухудшение погоды. О такой ситуации, по состоянию на 11 декабря, сообщили спасатели.

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Без света осталось более 50 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП (линии электропередачи – 24 канал), остаются обесточены 55 населенных пунктов в 3 областях,

– сообщили в ГСЧС.

В частности там назвали области, которые остались без света:

Киевская – 25 населенных пунктов;

Житомирская – 21;

Черниговская – 9.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пока в ведомстве не сообщили, когда именно людям включат свет.

Кратко о последних случаях выключения света

4 декабря из-за мощного ветра и мокрого снега без света остались жители 130 городов и сел. В частности говорилось о случаях непогоды в двух областях. Больше всего пострадала Львовская область – там без электричества осталось 118 населенных пунктов, и Ивано-Франковская – 12.

Буквально в прошлый день, 3 декабря, из-за сильного дождя и снегопада на Львовщине отрезанными от света остались 200 населенных пунктов. Непогода обесточила 49 линий электропередач.

В первый день зимы, 1 декабря, из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра накануне без света остались жители 56 населенных пунктов в пяти областях. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область – там без света 37 населенных пунктов.

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