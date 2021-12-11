Причина відсутності електрики – погіршення погоди. Про таку ситуацію, станом на 11 грудня, повідомили рятувальники.

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Без світла залишилось понад 50 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП (лінії електропередачі – 24 канал), залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 3 областях,

– повідомили у ДСНС.

Зокрема там назвали області, які залишились без світла:

Київська – 25 населених пунктів;

Житомирська – 21;

Чернігівська – 9.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", – розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Наразі у відомстві не повідомили, коли саме людям увімкнуть світло.

Коротко про останні випадки вимкнення світла

4 грудня через потужний вітер та мокрий сніг без світла залишились жителі 130 міст і сіл. Зокрема мовилось про випадки негоди у двох областях. Найбільше постраждала Львівська область – там без електрики залишилось 118 населених пунктів та Івано-Франківська – 12.

Буквально в переддень, 3 грудня, через сильний дощ та снігопад на Львівщині відрізаними від світла залишились 200 населених пунктів. Негода знеструмила 49 ліній електропередач.

У перший день зими, 1 грудня, через дощ, мокрий сніг та потужний вітер напередодні, без світла залишилися жителі 56 населених пунктів у п'яти областях. Найбільше постраждала Івано-Франківська область – там без світла 37 населених пунктів.

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