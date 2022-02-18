Страны этого союза, которые являются членами НАТО, больше всего заинтересованы в безопасности Украины и помощи для нее. Об этом в эфире 24 канала отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Такой формат может эволюционировать

По его словам, такой альянс – это гарантии безопасности, которые могут предоставить страны НАТО без официального вступления в Альянс.

Потому этот формат может расширяться, эволюционировать. Этот формат – это своеобразная "подставка", "подножка", с которой Украина сможет намного легче войти в НАТО,

– подчеркнул Краев.

Он объяснил, что через такой союз, через создание подобных институциональных объединений мы приближаемся к более крупным и лучшим гарантиям нашей безопасности и более качественному сотрудничеству.

"Ведь теперь программы поставки оружия специалистов нормированы на более широком уровне – не будет повторений и лишних движений", – отметил аналитик.

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Великобритания и Польша будут привлечены к сопротивлению российской агрессии

Соответствующий союз очень усилит украинскую обороноспособность и, в частности, привлечет гораздо качественнее западные страны к соответствующей проблематике. "Они напрямую будут привлечены к сопротивлению российской агрессии", – отметил эксперт.

Прямо сейчас, если Украина, условно говоря, подписывает Вашингтонскую декларацию и утром становится членом НАТО, остается очень много нерешенных вопросов: и о применении статьи 5, и о реагировании россиян, и об угрозах, которые создает (Россия – 24 канал) для стран Восточного фланга НАТО. Пока на вопрос (о рисках – 24 канал) ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Киеве нет четкого ответа. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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