Країни цього союзу, які є членами НАТО, найбільше зацікавлені в безпеці України та допомозі для неї. Про це в ефірі 24 каналу зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Такий формат може еволюціонувати

За його словами, такий альянс – це безпекові гарантії, які можуть надати країни НАТО без офіційного вступу в Альянс.

Тому цей формат може розширюватися, еволюціонувати. Цей формат – це своєрідна "підставка", "підніжка", з якої Україна зможе набагато легше увійти в НАТО,

– наголосив Краєв.

Він пояснив, що через такий союз, через створення подібних інституційних об'єднань ми наближаємось до більших і кращих гарантій нашої безпеки та якіснішої співпраці.

"Адже тепер програми постачання зброї, спеціалістів унормовані на ширшому рівні – не буде повторів та зайвих рухів", – зауважив аналітик.

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Велика Британія і Польща будуть залучені до опору російської агресії

Відповідний союз дуже посилить українську обороноздатність і зокрема залучить набагато якісніше західні країни до відповідної проблематики. "Вони напряму будуть залучені до опору російської агресії", – зауважив експерт.

Прямо зараз, якщо Україна, умовно кажучи, ввечері підписує Вашингтонську декларацію і зранку стає членом НАТО, залишається дуже багато нерозв'язаних питань: і про застосування статті 5, і про реагування росіян, і про загрози, які створює (Росія – 24 канал) для країн Східного флангу НАТО. Поки на запитання (про ризики – 24 канал) ні в Брюсселі, ні у Вашингтоні, ні в Києві немає чіткої відповіді. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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