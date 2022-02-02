Мовляв, якщо Україні не вдається вступити до НАТО, то можна співпрацювати з іншими впливовими державами в міжнародній політиці і створити з ними тісніші форми консультацій, координації дій. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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За його словами, відповідна тристороння співпраця може допомогти нам бути активнішими на міжнародній арені.

Країни співпрацюватимуть щодо безпеки

"Крім того, наші партнери можуть нас ефективніше репрезентувати в тих структурах, в яких вони є активними. Буде три напрямки", – зауважив Дещиця. Він зауважив про такі напрямки:

безпека;

інформація;

торговельно-економічне інвестиційне співробітництво.

Про них, як відзначив посол України в Польщі, вже розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо! Кулеба також наголосив на тому, що Україна не може чекати безпеки та процвітання у майбутньому, коли стане членом ЄС і НАТО. Тому такий альянс потрібен, аби підтримати відповідні цінності зараз.

Над документом продовжують працювати

Дещиця розповів, що над документом продовжують працювати. Він запевнив, що зацікавлення трьох сторін щодо співпраці в такому трикутнику є.

Це підтвердили 1 лютого прем'єр-міністри Польщі і Великої Британії під час зустрічі із президентом України.

Робота над цим документом продовжується далі. Його планували оголосити під час візиту міністерки закордонних справ Великої Британії в Києві. Однак через те, що вона не приїхала, а глава МЗС Польщі також не може долучитися до ініціативи наживо, тому продовжуємо далі працювати над документом, враховуючи зауваження, висловлені під час переговорів прем'єрів. Андрій Дещиця Посол України в Польщі

Практика малих альянсів

Він зауважив, що подібний формат малого альянсу створили 2020 року у вигляді "Люблінського трикутника".

Довідка. "Люблінський трикутник" підписали 28 липня 2020 року в польському Любліні. Відповідно до такого формату, країни працюватимуть у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.

Окрім цього, подібний формат, але з іншою метою оголосили у 2021 році – "Асоційоване тріо" з Молдовою та Грузією, які є найпросунутішими у співпраці з ЄС.

Що таке "Асоційоване тріо" Це тристоронній меморандум, який Це тристоронній меморандум, який підписали 17 травня 2021 року міністри закордонних справ України, Молдови та Польщі. Документ означає посилену співпрацю країн із питань європейської інтеграції.

Яка вигода для Польщі

Посол України відзначив, що Польща хоче мати добрі нові відносини з Великою Британією після Brexit (завершення членства Великої Британії у Європейському Союзі).

Маючи такі відносини з Лондоном, може допомагати Україні зміцнювати економіку і обороноздатність,

– наголосив Дещиця.

Окрім цього, такий союз із Великою Британією та Україною дає можливість Польщі мати партнера з-поза ЄС – серйозного, з яким далі можна розвивати співпрацю.

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