Мол, если Украине не удается вступить в НАТО, то можно сотрудничать с другими влиятельными державами в международной политике и создать с ними более тесные формы консультаций, координации действий. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Стоит прочитать Украина становится все сильнее: что нам даст союз с Польшей и Великобританией
По его словам, соответствующее трехстороннее сотрудничество может помочь нам быть активнее на международной арене.
Страны будут сотрудничать по безопасности
"Кроме того, наши партнеры могут нас эффективнее представлять в тех структурах, в которых они активные. Будет три направления", – отметил Дещица. Он отметил такие направления:
- безопасность;
- информация;
- торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество.
О них, как отметил посол Украины в Польше, уже рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Над документом продолжают работать
Дещица рассказал, что над документом продолжают работать. Он заверил, что интерес трех сторон к сотрудничеству в таком треугольнике есть.
Это подтвердили 1 февраля премьер-министры Польши и Великобритании во время встречи с президентом Украины.
Работа над этим документом продолжается дальше. Его планировали объявить во время визита министра иностранных дел Великобритании в Киеве. Однако из-за того, что она не приехала, а глава МИД Польши также не может присоединиться к инициативе вживую, поэтому продолжаем дальше работать над документом, учитывая замечания, высказанные во время переговоров премьеров.
Практика малых альянсов
Он отметил, что подобный формат малого альянса создали в 2020 году в виде "Люблинского треугольника".
Кроме этого, подобный формат, но с другой целью объявили в 2021 году – "ассоциированное трио" с Молдовой и Грузией, которые являются самыми продвинутыми в сотрудничестве с ЕС.
Что такое "ассоциированное трио"
Это трехсторонний меморандум, который подписали 17 мая 2021 года министры иностранных дел Украины, Молдовы и Польши. Документ означает усиленное сотрудничество стран по вопросам европейской интеграции.
Какая выгода для Польши
Посол Украины отметил, что Польша хочет иметь хорошие новые отношения с Великобританией после Brexit (завершения членства Великобритании в Европейском Союзе).
Имея такие отношения с Лондоном, может помогать Украине укреплять экономику и обороноспособность,
– подчеркнул Дещица.
Кроме этого, такой союз с Великобританией и Украиной дает возможность Польше иметь партнера вне ЕС – серьезного, с которым дальше можно развивать сотрудничество.
Посол Украины рассказал о союзе с Польшей и Великобританией: смотрите видео
Альянс Украины, Великобритании и Польши: главное
- О его создании объявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
- Такое сотрудничество стран, мол, поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе.
- На такой шаг Лондон решил пойти на фоне российской агрессии на территории Украины.