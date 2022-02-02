Мол, если Украине не удается вступить в НАТО, то можно сотрудничать с другими влиятельными державами в международной политике и создать с ними более тесные формы консультаций, координации действий. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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По его словам, соответствующее трехстороннее сотрудничество может помочь нам быть активнее на международной арене.

Страны будут сотрудничать по безопасности

"Кроме того, наши партнеры могут нас эффективнее представлять в тех структурах, в которых они активные. Будет три направления", – отметил Дещица. Он отметил такие направления:

безопасность;

информация;

торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество.

О них, как отметил посол Украины в Польше, уже рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним! Кулеба также отметил, что Украина не может ждать безопасности и процветания в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО. Поэтому такой альянс нужен, чтобы поддержать соответствующие ценности сейчас.

Над документом продолжают работать

Дещица рассказал, что над документом продолжают работать. Он заверил, что интерес трех сторон к сотрудничеству в таком треугольнике есть.

Это подтвердили 1 февраля премьер-министры Польши и Великобритании во время встречи с президентом Украины.

Работа над этим документом продолжается дальше. Его планировали объявить во время визита министра иностранных дел Великобритании в Киеве. Однако из-за того, что она не приехала, а глава МИД Польши также не может присоединиться к инициативе вживую, поэтому продолжаем дальше работать над документом, учитывая замечания, высказанные во время переговоров премьеров. Андрей Дещица Посол Украины в Польше

Практика малых альянсов

Он отметил, что подобный формат малого альянса создали в 2020 году в виде "Люблинского треугольника".

Справка. "Люблинский треугольник" подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине. Согласно такому формату, страны будут работать в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Кроме этого, подобный формат, но с другой целью объявили в 2021 году – "ассоциированное трио" с Молдовой и Грузией, которые являются самыми продвинутыми в сотрудничестве с ЕС.

Что такое "ассоциированное трио"

Это трехсторонний меморандум, который Это трехсторонний меморандум, который подписали 17 мая 2021 года министры иностранных дел Украины, Молдовы и Польши. Документ означает усиленное сотрудничество стран по вопросам европейской интеграции.

Какая выгода для Польши

Посол Украины отметил, что Польша хочет иметь хорошие новые отношения с Великобританией после Brexit (завершения членства Великобритании в Европейском Союзе).

Имея такие отношения с Лондоном, может помогать Украине укреплять экономику и обороноспособность,

– подчеркнул Дещица.

Кроме этого, такой союз с Великобританией и Украиной дает возможность Польше иметь партнера вне ЕС – серьезного, с которым дальше можно развивать сотрудничество.

Посол Украины рассказал о союзе с Польшей и Великобританией: смотрите видео

Альянс Украины, Великобритании и Польши: главное