Почнемо з подробиць щодо підготовки до нашого протистояння російській агресії: ще одна, вже шоста американська пташка, приземлилася в Україні із вантажем зброї. Попередня привезла 84 тисячі кілограмів боєприпасів.

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Але і ця прилетіла до нас із набоями до стрілецької зброї, принаймні про це міністр оборони написав у своєму фейсбуці, тобто іще 80 тонн американської зброї маємо тепер для нашого війська.

Будь-яка зброя – на вагу золота

Також боєприпаси та ПЗРК Grom тепер нам обіцяє і Польща. Тамтешній прем'єр Матеуш Моравецький, який прилетів із візитом в Україну, зокрема і заради того, щоб з'ясувати яких саме видів зброї Україна потребує тепер, насамперед. Поляки готові нам це все оперативно передати.



Польща буде надавати Україні зброю для захисту від російської агресії / Фото "Української правди"

Одразу зазначу – там не буде якихось надсучасних видів зброї, на зразок британських NLAW чи американських Javelin.

Чому так? Бо треба розуміти, що, до прикладу, обіцяні нам польські переносні зенітно-ракетні комплекси Grom – це лише переробка із радянських ПЗРК "Ігла". Утім, навіть якщо поляки віддають нам свою стару, ще радянського зразка, зброю та боєприпаси – це все одно на вагу золота і дуже потрібне, адже переважно старою радянською зброєю ми зараз з Росією і воюємо.

Тому якраз саме старі, радянського зразка боєприпаси нам конче потрібні – і якщо вони в Польщі наче непотріб, просто на складах пилом припадають, то нам вони будуть просто манною небесною.

Та сама історія із Чехією, від якої буде безоплатно 4 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметри. Це один із найбільш ходових калібрів у разі серйозних заворушень, тому ці боєприпаси точно зайвими не будуть, і це м'яко кажучи.

Ми готові до нового союзу

Але ж не тільки для того, щоб розпитати про потреби в зброї прилетів до нас польський прем'єр. Він разом із британським прем'єром, який також вже в Україні, мають оголосити в Києві про новий формат співпраці з Україною: або вони оголосять, або ж зроблять це чільники зовнішньополітичних відомств 3 держав – хоча вже не так важливо, хто офіційно про таке розкаже.

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Чому неважливо? Тому що напередодні стався витік інформації, а Зеленський у парламенті двома словами підтвердив, що Польща, Велика Британія та Україна дійсно готові до "нового союзу".

Що то буде за союз – достеменно невідомо. Більше вам скажу, думаю, і самі організатори нового альянсу ще не впевнені, у що альянс може зрештою перерости.



Україна, Велика Британія та Польща хочуть створити новий альянс / Фото Офіс Президента України

Адже це може бути як щось дійсно круте і неймовірне (фантазую: на зразок Європейського Союзу, який також у свій час зародився лише з кількох учасників).

Але може цей альянс між Великою Британією, Україною та Польщею так і залишитися лише на папері "меморандумом про наміри", тобто виявитися пшиком. Тобто, що з цього вийде, залежить тепер від учасників майбутнього альянсу, зокрема і від України.

Як новий альянс допоможе Україні

Але, знаєте, тут мені важливим є інше, я на цьому хочу зараз вашу увагу зосередити. Мені важливо те, що цим іншим країнам, які багатші, заможніші й успішніші за нас, все одно сьогодні цікаві ці нові союзи із нами, із Україною.

Як на мене, це кардинально відрізняється від тієї ситуації, коли ми канючимо і випрошуємо собі членства в ЄС чи НАТО, а країни ЄС чи НАТО кривляться при цьому і дивляться на нас, як на жебраків, які милостиню в них випрошують.

Тому я дійсно радий, що у нас з Великою Британією та Польщею буде новий формат співпраці, цей новий союз. Бо це реальний промінчик для нас у надії на євроінтеграцію, із якою у нас тепер певні проблеми через небажання деяких країн нас бачити в Європі.

Чи дієвими є санкції проти Росії

І повертаючись до теми можливого російського вторгнення. Наші союзники, американці та британці, насправді не покладають надій на дипломатичний спосіб врегулювання, зокрема, погрозами в бік Росії, новими санкціями.

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Британці й американці тепер придумали нові антиросійські санкції, які будуть запроваджені у разі вторгнення московських військ в Україну. Мовиться про персональні санкції і не тільки щодо найближчого оточення Путіна, але і щодо членів їхніх родин, а також щодо росіян, яких не можна назвати оточенням Путіна, але які здатні впливати на ухвалення Москвою рішень. Тобто таких, хто в той чи інший спосіб може бути причетним до дестабілізуючої політики Кремля.

Російська еліта не дозволить Путіну атакувати

Речниця Білого дому Джен Псакі, окресливши ці нові ухвалені пакети санкцій, наголосила, що це буде дуже і дуже відчутний удар по російських елітах і членах їхніх родин.

Міністрерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, також наголосила, що у разі російського вторгнення Велика Британія заморозить російським олігархам їхні активи і заборонить їм в'їзд на свою територію.

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Треба розуміти, що все путінське оточення, яке десятиліттями грабує свою країну, все награбоване має моду чомусь вивозити саме до Великої Британії! Саме там тепер вчаться й живуть їхні діти, і саме там російські чиновники й планують проводити свою забезпечену старість. Для цього й скуповують в Великій Британії нерухомість та бізнеси.

Якщо їхні мрії стануть нездійсненними, адже через наказ Путіна атакувати Україну, Велика Британія арештує усі активи, які зараз належать росіянам, то думаю, російські еліти просто не дадуть Путіну такий наказ віддати. Або вмовлять його це не робити, або просто тихенько придушать в його бункері, якщо він їхні вмовляння проігнорує.

Тобто, саме такі санкції, які реально б'ють по кишенях російських еліт, дійсно є вкрай дієвими та ефективними. Саме вони мають шанс спрацювати.

Україна отримає ще одну фінансову підтримку

Вишенька на торті – на тлі російської загрози Єврокомісія погодила виділення Україні ще 1 мільярда 200 мільйонів євро фінансової допомоги.

Половину, 600 мільйонів, дадуть одразу і просто так. Але за другу половину нам доведеться виконати певні умови. Зокрема ті, які нам і Міжнародний валютний фонд висуває, тобто нічого нового і екстраординарного там немає. Є лише те, що і так Україні піде на користь.

Відповідно, іще трошки грошенят нам буде, зокрема може і на те, щоб виконати ініціативу Зеленського – збільшити армійцям мінімальну зарплатню з 10 до 19 тисяч гривень.