Коментуючи санкції проти російських олігархів, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україні ще слід зі своїми олігархами розібратися.

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"Давайте запровадимо, а там подивимось"

Український лідер на зустрічі з Борисом Джонсоном зауважив, що Україна обов'язково підтримає такий крок, адже "дуже уважно" ставиться до питання деолігархізації.

"Велика Британія бореться з цим, і ви повинні зрозуміти, що нам також з цим не просто. Вони не повинні впливати на економіку держави, і тим більше на політику тієї чи іншої держави, бо це дестабілізує питання всередині", – зауважив президент.

Він наголосив, що такі структури, які "відмивають" гроші й виводять їх з держави або впливають на інформаційний простір чи на політичну кон'юнктуру, на економіку держави – це дуже небезпечно для держави.

Щодо санкцій, які можуть зупинити ту чи іншу ескалацію з боку Росії, то давайте запровадимо, а потім подивимось,

– заявив Володимир Зеленський.

Санкції Британії проти олігархів Путіна

Жорсткі санкції раніше анонсувала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона запевняла, що на заваді не стануть навіть економічні втрати самої Британії.

За її словами, санкції стосуватимуться олігархів режиму російського президента Володимира Путіна. Трасс пообіцяла, що їм "не буде де сховатися".

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