Комментируя санкции против российских олигархов, президент Владимир Зеленский отметил, что Украине следует со своими олигархами разобраться.

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"Давайте введем, а там посмотрим"

Украинский лидер на встрече с Борисом Джонсоном отметил, что Украина обязательно поддержит такой шаг, ведь "очень внимательно" относится к вопросу деолигархизации.

"Великобритания борется с этим, и вы должны понять, что нам тоже с этим не просто. Они не должны влиять на экономику государства, и тем более на политику того или иного государства, потому что это дестабилизирует вопрос внутри", – заметил президент.

Он подчеркнул, что такие структуры, которые "отмывают" деньги и выводят их из государства или влияют на информационное пространство или политическую конъюнктуру, на экономику государства – это очень опасно для государства.

Что касается санкций, которые могут остановить ту или иную эскалацию со стороны России, то давайте введем, а потом посмотрим,

– заявил Владимир Зеленский.

Санкции Британии против олигархов Путина

Жесткие санкции ранее анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уверяла, что помешать не смогут даже экономические потери самой Британии.

По ее словам, санкции будут касаться олигархов режима российского президента Владимира Путина. Трасс пообещала, что им "негде будет укрыться".

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