В Украине бушует циклон: когда непогода отступит

В ночь с 23 на 24 мая Украину накрыл мощный циклон. Его последствия ощутили на себе большинство регионов страны.

Настоящими дождевыми рекордсменами стали Киевщина и Черкасщина. Там выпало "20 – 33 миллиметра осадков".

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Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и до завтра покинет территорию нашей страны. Сегодня днем в Украине (кроме западной части) будет дождливо, местами возможны грозы,

– говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре уже предупредили, что "на Полтавщине и Сумщине будут выпадать значительные дожди".

"К тому же в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура сегодня днем составит 16 – 21 градус, в южных и восточных областях – 21 – 26 градусов, на высокогорье Карпат – 8 – 13 градусов", – рассказали синоптики.



Циклон над Украиной / Карта Укргидрометцентра

Между тем на вершине Черногоры в Карпатах до сих пор совсем не майская погода. По состоянию на 08: 00 там зафиксировали 0 градусов. На вершине облачно и ограниченная видимость.