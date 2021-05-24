Справжніми дощовими рекордсменами стали Київщина та Черкащина. Там випало "20 – 33 міліметри опадів".

Зауважте Майже як влітку: коли в Україну прийде спека

Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію нашої країни. Сьогодні вдень в Україні (крім західної частини) дощитиме, подекуди можливі грози,

– мовиться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі вже попередили, що "на Полтавщині та Сумщині випадатимуть значні дощі".

"До того ж у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура сьогодні вдень становитиме 16 – 21 градус, у південних та східних областях – 21 – 26 градусів, на високогір'ї Карпат – 8 – 13 градусів", – розповіли синоптики.



Циклон над Україною / Карта Укргідрометцентру

Тим часом на вершині Чорногори у Карпатах досі геть не травнева погода. Станом на 8:00 там зафіксували 0 градусів. На вершині – хмарно та обмежена видимість.

Зверніть увагу! Окрім того, станом на 23 травня на вершині Чорногори ще лежав сніг. Окрім того, там зафіксували -1 градус морозу.