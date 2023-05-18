Ненаказанное зло возвращается: Украина чтит память жертв геноцида крымских татар

Ровно 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советские власти жестоко депортировали из Крыма примерно 200 тысяч крымских татар. Начиная с 1994 года Украина в этот день чтит память жертв депортации крымских татар, а с 2016 года – это еще и день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Все, что следует знать об этом дне – читайте в материале 24 Канала.

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История Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая 1944 года по приказу Сталина русская армия начала депортацию крымских татар с родного полуострова в Среднюю Азию. Приблизительно 200 тысяч человек депортировали в железнодорожных товарных вагонах

Бесчеловечный акт депортации привел к бесчисленным жертвам. В течение нескольких дней целый народ был лишен Родины. В эшелонах смерти, в местах спецпоселений погибли тысячи невинных людей. Были уничтожены целые семьи. По официальным данным, почти половина крымских татар погибла от голода и болезней в пути или в ссылке.

Цель СССР – уничтожить крымских татар

С 2015 года украинское государство признает депортацию 1944 геноцидом крымских татар.

Советский тоталитарный режим стремился уничтожить все следы присутствия крымских татар – более 40 лет в переписях населения СССР упоминания о крымских татарах были запрещены.

Во время карательных операций на полуострове:

уничтожены культурные и исторические памятники,

изменены исторические названия местностей,

заселены выходцы из России и других республик.

Российская оккупация привела к большому упадку культурной жизни на полуострове, уничтожены многие исторические и архивные документы. Лишь после распада Советского Союза крымские татары начали возвращаться домой – в родной Крым.

Безнаказанное зло возвращается

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что утром 18 мая, как и большинство киевлян, проснулся от взрывов российских ракет.

Это доказывает, что безнаказанное зло всегда возвращается с еще более ужасающими преступлениями. 79 лет в 5:00 в дома крымских татар врывались советские солдаты и силой загоняли людей в товарные вагоны. И 18 мая, но уже в 2023 году, внуки и последователи этой идеологии расстреливают Киев и всю украинскую территорию,

– подчеркнул он в эфире телемарафона.

По его словам, мы должны сделать все, чтобы мир преодолел зло, чтобы оно уже никогда не вернулось на наши земли.

Какие мероприятия устроили в Крыму

18 мая, несмотря на оккупацию России, в Крыму все равно проводятся мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Рефат Чубаров призвал всех граждан Украины демонстрировать волю к сохранению украинской и крымскотатарской идентичностей.

Глава Меджлиса отметил, что зловещие планы Москвы направлены на уничтожение независимого украинского государства, стереть с лица земли украинский и крымскотатарский народы.

Наша память и уважение жертв геноцида крымскотатарского народа, наша поддержка Вооруженных Сил Украины, наша решимость завершить российско-украинскую войну победой Украины и наказанием России, которая является государством-террористом, должны стать гарантиями неповторения преступлений, которые были совершены и продолжают совершаться против украинского и крымскотатарского народов,

– написал Чубаров.

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Оккупанты угрожают активистам и запрещают массовые меры

Тем временем российские силовики запрещают массовые сборы в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Они разослали предупреждение активистам и общественным защитникам о "недопустимости нарушения закона". Активисты, конечно, рассматривают эти действия как давление и очередную попытку запугать крымскотатарский народ накануне 18 мая.