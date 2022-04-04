В Украине продолжается 40 день войны: общая ситуация по регионам

Украина больше месяца борется с нападением России. В каждом регионе государства ситуация разная, но все ощущают войну на себе.

Ситуацию в регионах сообщили по данным на утро 4 апреля. Информацию предоставляют областные военно-гражданские администрации, передает 24 канал.

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Относительно спокойные и тревожные области

Спокойно, насколько это возможно, ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

Неспокойно в Одесской области: ночью – ракетный обстрел Одессы. Имеется попадание в инфраструктурный объект. Детали устанавливают.

Подробнее по другим регионам

В Тернопольской области во время воздушной тревоги примерно в 22:30 3 апреля враг сбросил снаряд на территорию нефтебазы в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова – 7 человек погибли, 34 ранены, среди них 3 детей. Бои продолжаются в направлении Изюма.

В Донецкой области в городе Марьинка враг пробовал наступать, но ВСУ отбили атаку. Сейчас наши защитники контролируют ситуацию. В Авдеевке были обстрелы реактивной артиллерией. Есть раненые среди гражданских, поврежденны жилые дома и инфраструктура. Красногоровка, Угледар, Светлодарск – обстрелы.

В городе Мариуполь ситуация без изменений. Блокада. Зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал.

В Луганской области почти все города под постоянным минометным огнем, повсюду пожары. Объемы разрушений и информацию о раненых и погибших устанавливают. Во время артобстрела 3 апреля в Новодружеске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.

По Николаеву были обстрелы днем ​​и ночью, насчет потерпевших уточняют. Также утром 4 апреля снова обстреляли спальные районы города. Вечером 3 апреля враг обстрелял город Очаков, есть погибшие и раненные.

Ухудшается ситуация в Херсонской области. Взрывы и обстрелы по всей территории области, особенно на границах с Днепропетровской и Николаевской областями. В селах нет света и воды. Лекарств нет вообще, а магазины закрыты с начала войны. Ситуация критическая. За последние сутки 67 населенных пунктов в Херсонской области остаются без электро- и водоснабжения.

В Черниговской области ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села. Пока речь идет о северной части и ближе к границе. Обстрелов Чернигова не было, постоянные воздушные тревоги.

В Киевской области продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В общинах, которые были оккупированы, разминируют территорию. Также восстанавливают газ и электричество, завозят гуманитарную помощь. Правоохранители фиксируют преступления, которые оккупанты совершали против мирных украинцев. Действует усиленный комендантский час.

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