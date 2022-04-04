Ситуацію в регіонах повідомили за даними на ранок 4 квітня. Інформацію подають обласні військово-цивільні адміністрації, передає 24 канал.

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Відносно спокійні та тривожні області

Спокійно, наскільки це можливо, ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Неспокійно в Одеській області: вночі — ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.

Детальніше по інших регіонах

У Тернопільській області під час повітряної тривоги приблизно о 22.30 3 квітня ворог скинув снаряд на територію нафотобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова – 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей. Бої тривають в напрямку Ізюма.

На Донеччині в місті Мар'їнка ворог пробував наступати, але ЗСУ відбили атаку. Зараз наші захисники контролюють ситуацію. У Авдіївці були обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ – обстріли.

У місті Маріуполь ситуація без змін. Блокада. Зелений коридор, який обіцяли для Червоного Хреста, не спрацював.

На Луганщині майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та інформацію щодо поранених і загиблих встановлюють. Під час артобстрілу 3 квітня у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

По Миколаєву були обстріли вдень та вночі, щодо потерпілих уточнюють. Також вранці 4 квітня знову обстріляли спальні райони міста. Ввечері 3 квітня ворог обстріляв місто Очаків, є загиблі та поранені.

Гіршою стає ситуація в Херсонській області. Вибухи та обстріли на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах нема світла та води. Ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

У Чернігівській області ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села. Поки мовиться про північну частину та ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

На Київщині продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районі. В громадах, які були окуповані, розміновують територію. Також відновлюють газ та електрику, завозять гуманітарну допомогу. Правоохоронці фіксують злочини, які окупанти вчиняли проти мирних українців. Діє посилена комендантська година.

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