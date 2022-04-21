Украине до сих пор не хватает тяжелой военной техники, – Зеленский

Вооруженные Силы Украины воюют против многотысячной армии с мощным вооружением. Однако нам до сих пор не хватает тяжелой военной техники.

Украина ждет помощи от партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге с премьер-министрами Дании и Испании, сообщает 24 канал.

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Президент подчеркнул, что без оружия нашим военным нечем будет защищать мирное население.

Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за выделенное. Но есть приоритеты, однако пока их мало в Украине,

– отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Россия не думает о людях и ей совершенно безразлично, сколько погибнут. Однако Украине – не безразлично.

Смотрите видео с брифинга политиков: