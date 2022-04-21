Україна чекає на допомогу від партнерів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з прем'єр-міністрами Данії та Іспанії, повідомляє 24 канал.

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Президент наголосив, що без зброї нашим військовим не буде чим захищати мирне населення.

Тяжкої зброї недостатньо. Ми вдячні нашим гостям за виділення. Але є пріоритети, однак поки що їх мало в Україні,

– зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Росія не думає про людей і їй абсолютно байдуже, скільки загинуть. Однак Україні – не байдуже.

Дивіться відео з брифінгу політиків: