В Украине идут резкое похолодание и заморозки: где и когда ухудшится погода

В течение 21 – 22 октября в Украине будет господствовать сухая и солнечная погода. Однако уже с 23 октября начнется похолодание, далее температура воздуха будет падать, а ночью будут заморозки.

Сейчас украинцев радует теплая осенняя погода, однако через несколько дней ситуация с погодой начнет ухудшаться.

Актуально Украину накроет сильный штормовой ветер: где прогнозируют непогоду Похолодание 23 – 25 октября

В Украину идет похолодание

В частности, 23 октября в западных и восточных регионах будет падать дождь. Речь о Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, Тернопольской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На Западе и Севере также ощутимо снизится температура – до +8 ... +12 градусов. На остальной территории все еще будет тепло и солнечно.



Прогноз погоды на 23 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

На следующий день осадков не будет, однако ночью во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской и Винницкой областях ударят морозы. Днем там воздух прогреется в среднем до +6 .. +8 градусов.

В целом похолодает во всех областях: высокой будет температура на Херсонщине и Одесской области – +11 ... +13 градусов, самой низкой – в Черниговской и Сумской +5 ... +7 градусов.



Прогноз погоды на 24 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Похожей погода будет и 25 октября, но ночные заморозки распространятся на большинство областей. Кроме того, морозы станут сильнее – до -4 градусов. Днем будет прохладно, однако солнечно и без осадков.



Прогноз погоды на 25 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Теплые дни 21 – 22 октября

Днем 21 октября синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Осадков в одной из областей не ожидают. Немного портить общую картину будут сильные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду большинстве областей. В Карпатах ветер разгоняться еще сильнее – до 25 метров в секунду.

В то же время столбики термометров будут показывать от +15 ... +18 градусов.



Прогноз погоды на 21 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

На следующий день погода будет похожей, только без ветра. Кроме того, на Западе начнет холодать, а средняя температура составит +12 ... +14 градусов. На Востоке и Юге будет даже теплее, чем в предыдущий день – до 20 градусов.



Прогноз погоды на 22 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра