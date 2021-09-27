В Украину идут сильные заморозки: какие области под угрозой

Синоптики предупредили, что Украину ожидает похолодание 29 – 30 сентября. Поверхности почвы покроются заморозками в северных, восточных и центральных областях.

В Украине ожидают похолодание

К территории Украины движется антициклон из северных широт. В течение недели, до 3 октября, он будет усиливаться.

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Центр антициклона сместится к Левобережью Украины. В большинстве украинских областей атмосферное давление будет расти.

Синоптики прогнозируют, что небо постепенно будет становиться безоблачным. В некоторых регионах зафиксируют заморозки.

Уже 29 – 30 сентября ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы. В то же время в северо-восточных областях местами и в воздухе.

Прогноз погоды до конца сентября