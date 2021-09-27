В Украину идут сильные заморозки: какие области под угрозой
Источник:пресс-служба Укргидрометцентра
Синоптики предупредили, что Украину ожидает похолодание 29 – 30 сентября. Поверхности почвы покроются заморозками в северных, восточных и центральных областях.
В Украине ожидают похолодание
К территории Украины движется антициклон из северных широт. В течение недели, до 3 октября, он будет усиливаться.
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Центр антициклона сместится к Левобережью Украины. В большинстве украинских областей атмосферное давление будет расти.
Синоптики прогнозируют, что небо постепенно будет становиться безоблачным. В некоторых регионах зафиксируют заморозки.
Уже 29 – 30 сентября ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы. В то же время в северо-восточных областях местами и в воздухе.
Прогноз погоды до конца сентября
- В ближайшие 3 суток, с 27 по 30 сентября, в Украине преимущественно без осадков.
- 28 сентября в северо-восточных областях и Карпатах днем прогнозируют небольшой дождь.
- Температура воздуха в Украине составит ночью 2 – 8 градусов тепла.
- На побережье Азовского и Черного морей – до 12 градусов тепла.