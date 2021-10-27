Останнім часом у нас не сталося чогось настільки "зашкварного", щоб аж третина прихильників Зеленського раптом його розлюбила. У КМІС запевняли, що від вересня до жовтня рейтинг чинного президента впав з 33% до 25%.

К теме Зеленский опережает конкурентов в президентском рейтинге: однако есть значительные изменения

Мовиться про тих осіб, які визначилися зі своїм вибором і точно прийшли б на дільниці голосувати. От я в таке не повірив не тому, що люблю Зеленського, а через нелюбов до відвертих маніпуляцій, коли з мене клеять дурня.

Тож я дочекався результатів подібних опитувань від інших соціологів, а саме від соцгрупи "Рейтинг" Олексія Антиповича, яким я довіряю найбільше.

Втім, щось "Рейтинг" зі своїми результатами не поспішає, тому тепер маємо можливість ознайомитися зі свіжими рейтингами від "Центру Разумкова".

Про що свідчать опитування

"Центр Разумкова" запевняє, що серед усіх опитаних в жовтні українців, 16,5% віддали б свій голос за Зеленського, якби вибори відбулися у найближчу неділю.



Рейтинг Зеленського може знижуватися / Фото Офісу Президента

Не концентруйтеся на тому, що ця цифра замала, бо це саме "серед усіх опитаних", а не "серед тих, хто точно прийде на дільниці й визначився з вибором".

Тепер порівняймо з тією цифрою, яку "Центр Разумкова" малює Зеленському у серпні – 19,5%. Тобто ми бачимо, що падіння дійсно відбулося. Це при тому, що цифра 3% дуже близька до статистичної похибки, яку закладають під час опитувань, а отже може там і немає жодного зниження рейтингу.

Ще раз – не подумайте, що це я Зеленського захищаю, відбілюю чи ще якось намагаюся переконати, що він найвеличніший лідер сучасності, у жодному разі ні.

Однак я бачу ознаки того, що низка ЗМІ та соціологів відпрацьовують певне замовлення на "медіа-кілерство" Зеленського й мені це не до вподоби.

"Pro новини" на 24 каналі: дивіться на відео



Через це я й намагаюся своїх читачів застерегти від передчасних висновків. Прихильників Порошенка застерігаю від передчасних святкувань, а прихильників Зеленського – від передчасної депресії.

Дочекаймося результатів від "Рейтингу" і тоді робитимемо правильні висновки.

Узнайте больше В Раду могут пройти 2 новые политсилы: свежий рейтинг партий

Ще раз кажу – я бачу замовну хвилю штучних маніпуляцій з рейтингом. Нас хтось і для чогось намагається переконати в тому, що українці у своєму президентові розчарувалися й дуже сильно.

Я у жодному разі не маю сумнівів, що українці мають право ким завгодно зачаровуватися і в будь-кому розчаровуватися – це взагалі наша улюблена національна розвага.

Однак спочатку маю переконатися, що це от розчарування дійсно може бути й лише тоді читачам подам це доведеним фактом. Поки ж я в цьому сумніваюся, про що й попереджаю.