Соответствующий указ №373 президент подписал 20 августа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
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Зеленский изменил порядок помилования в Украине
Отныне могут быть освобождены от отбывания наказания лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение правил дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Помиловать их могут лишь после фактического отбытия ими сроков, установленных частью третьей статьи 81 Уголовного кодекса.
Кроме этого, в исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано:
- членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования;
- омбудсменом;
- советниками-уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности.
Впрочем, чиновники должны обращаться по этому вопросу непосредственно в Офис Президента.
Также изменения претерпел и формат проведения заседания Комиссии по помилованию. Согласно обновленному указу, оно может происходить дистанционно в режиме видеоконференции.
Недавние важные документы, которые подписал Зеленский
- Владимир Зеленский 20 августа утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Документ станет основой для государственных программ развития ОПК и импортозамещения.
- Президент также подписал указ о реформе здравоохранения. Прежде всего он обязывает правительство до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года.
- К тому же глава государства ввел в действие документ СНБО о защите границ Украины. И подписал законы об отмене НДС на ввоз электромобилей.