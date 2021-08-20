Відповідний указ №373 президент підписав 20 серпня. Документу набуває чинності з дня його опублікування.

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Зеленський змінив порядок помилування в Україні

Відтепер можуть бути звільнені від відбування покарання особи, засуджені за вчинення корупційних кримінальних злочинів і правопорушень, порушення правил дорожнього руху або водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Помилувати їх можуть лише після фактичного відбуття ними термінів, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу.

Крім цього, у виняткових випадках клопотання про помилування може бути подано:

членом Комісії при президенті країни з питань помилування;

омбудсменом;

радниками – уповноваженими президента з прав дітей і з питань безбар'єрності.

Втім посадовці мають звертатися щодо цього питання безпосередньо до Офісу Президента.

Також змін зазнав і формат проведення засідання Комісії з помилування. Згідно з оновленим указом, воно може відбуватися дистанційно в режимі відеоконференції.

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