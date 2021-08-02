В Украине ко Дню флага возведут монумент-флагшток с 25 крыльями – 24 областями и Крымом: фото

В Украине ко Дню государственного флага возведут монумент-флагшток, вокруг которого будет 25 крыльев. Они будут символизировать 24 области и Крым.

Стоять конструкция будет в географическом центре нашей страны – селе Марьяновка Черкасской области. Об этом 2 августа сообщила режиссер Катя Царик на презентации мероприятий ко Дню Независимости.

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Флаг – это символ нашей государственности, символ нашего единства. Единство – это то, что должно оставаться в каждом сердце каждого украинца. Внутри Украины или во всем мире мы должны объединиться вокруг символа украинской государственности,

– сказала она.

По ее словам, специальный монумент-флагшток будет иметь вокруг себя 25 крыльев – 24 области и Крым.

Там состоится торжественное поднятие флага с участием президента Украины.



В Украине ко Дню флага возведут монумент-флагшток с 25 крыльями / Скриншот

Празднование Дня Независимости

План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Пройдет торжественный концентр и парад войск.

На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Интересно, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.

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