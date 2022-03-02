В Украине ликвидировали российского полковника Исайкина
Источник:Глава республики
На территории Украины умер российский полковник Виктор Иванович Исайкин. Он тоже принимал участие в попытке масштабной оккупации страны.
Об этом написал глава Мордовской Республики России Артем Здунов в инстаграме. По его словам, оккупант имел звание полковника.
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По словам Здунова, тот уехал в Украину "выполнять боевые задания". То есть в составе российских войск участвовать в попытке оккупации нашей страны.
Во время боевого задания во время спецоперации (фактически – войны России против Украины – 24 канал) по оказанию помощи народным "республикам" на Донбассе погиб наш земляк,
– написал тот.
Виктор Исайкин – кадровый военный, полковник. Полковнику-оккупанту было всего 40 лет.
"Свою жизнь он посвятил чистосердечному служению России", – подытожил глава Мордовии.
Другие потери оккупантов
По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял:
- свыше 5,7 тысячи солдат;
- свыше 800 боевых машин;
- почти 200 танков и много другой техники;
- 200 российских военных – в плену.
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