Про це написав глава Мордовської Республіки Росії Артем Здунов в інстаграмі. За його словами, окупант мав звання полковника.

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За словами Здунова, той поїхав в Україну "виконувати бойові завдання". Тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації нашої країни.

Під час бойового завдання під час спецоперації (фактично – війни Росії проти України – 24 канал) з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк,

– написав той.

Віктор Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Полковнику-окупанту було лише 40 років.

"Своє життя він присвятив щиросердному служінню Росії", – як підсумував глава Мордовії.

Інші втрати окупантів

Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив:

понад 5,7 тисячі солдатів;

понад 800 бойових машин;

майже 200 танків та багато іншої техніки;

200 російських військових – у полоні.

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