За последние несколько месяцев рейтинг партии "Европейская солидарность" вырос более чем на 5%. Политолог Тарас Семенюк считает, что допросы и уголовные дела против Петра Порошенко автоматически способствуют повышению рейтинга.

Рейтинг "Европейской солидарности"

Такое мнение Семенюк высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. И добавил, что из Порошенко выгодно сделать мученика, чтобы сыграть на контрасте.

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По его словам, если Порошенко будут и дальше давить, он может извлечь из этого до 20% рейтинга.

В Украине политических мучеников любят. Я не думаю, что это будет предел, как на выборах президента Украины – 24%, но выше, чем до 20% его рейтинг вряд повысится. Это при условии, если ряд политических арестов будет продолжаться,

– отметил Семенюк.

Но в конце концов электорат "Европейской солидарности" будет больше маргинализироваться на электорат Западной Украины.

Избиратели "Голоса"

Зато политолог Петр Олещук считает, что избиратели "Голоса" исчезают и переходят к партии "Европейская солидарность".

"Вопрос в том, какой дискурс смогли навязать ключевые политические игроки, одновременно "Европейская солидарность". Это привычный дискурс "измена-победа". И то, как они себя ведут – это контрастная оппозиция, которая консолидирует определенный сегмент протестного электората", – сказал Олещук.

Он добавил, что "Голос" со своей позицией кажутся в глазах части избирателей несколько слабее. Благодаря этому "Европейская солидарность" понемногу подбирает электорат, который голосовал за Порошенко на президентских выборах, но лишь частично.



Результаты опроса КМИС: какие партии прошли бы в Раду / Инфографика 24 канала

Опрос провели в КМИС с 24 мая по 4 июня во всех областях, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.