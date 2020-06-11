За останні кілька місяців рейтинг партії "Європейська солідарність" зріс на понад 5%. Політолог Тарас Семенюк вважає, що допити та кримінальні справи проти Петра Порошенка автоматично сприяють підвищенню рейтингу.

Рейтинг "Європейської солідарності"

Таку думку Семенюк висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. І додав, що з Порошенка вигідно зробити мученика, щоби зіграти на контрасті.

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За його словами, якщо на Порошенка будуть і далі тиснути, він може отримати з цього до 20% рейтингу.

В Україні політичних мучеників люблять. Я не думаю, що це буде межа, як на виборах президента України – 24%, але вище, ніж до 20% його рейтинг навряд підвищиться. Це за умови, якщо низка політичних арештів буде продовжуватись,

– зазначив Семенюк.

Але зрештою електорат "Європейської солідарності" буде більше маргіналізуватись на електорат Західної України.

Виборці "Голосу"

Натомість політолог Петро Олещук вважає, що виборці "Голосу" зникають і переходять до партії "Європейська солідарність".

"Питання в тому, який дискурс змогли нав'язати ключові політичні гравці, водночас "Європейська солідарність". Це звичний дискурс "зрада-перемога". І те, як вони себе поводять – це контрастна опозиція, яка консолідує певний сегмент протестного електорату", – сказав Олещук.

Він додав, що "Голос" зі своєю позицією здаються в очах частини виборців дещо слабшими. Завдяки цьому "Європейська солідарність" потрохи підбирає електорат, який голосував за Порошенка на президентських виборах, але лише частково.



Результати опитування КМІС: які партії пройшли б у Раду / Інфографіка 24 каналу

Опитування провели у КМІС з 24 травня по 4 червня у всіх областях, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 1,7%.