В 2020 году он был арестован после преследования полиции за превышение скорости в Мустанге. При задержании у Ковалева обнаружили банкноты, устройство для удаления данных с компьютера автомобиля и российский паспорт.

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Что известно о деятельности агента спецслужб России в США

Последний отчет издания "60 минут" рассказывает о контрразведчице ФБР, которую идентифицировали как "Керри". Она провела 80 часов интервью с Ковалевым. Агент ФБР рассказала, что была у окна в своем доме во Флориде, когда ее поразила таинственная сила. Она рассказала, что по ощущениям это было подобно тому, как зубной врач сверлит стероиды.

Журналист Христо Грозев отследил историю Ковалева и обнаружил, что он изучал радиоэлектронику в военном институте в России, прежде чем переехал в США, чтобы стать шеф-поваром.

Он имел все технологические знания, которые нужны кому-то для помощи в операциях, которые требуют высоких технологий,

– рассказывает Грозев.

Он также добавил, что маловероятно, что Ковалев лишился этого, когда начал работать в ресторанах. По мнению журналиста, после службы в армии, и пройденной подготовки в Министерстве обороны на которую потратили средства, человек навсегда остается со спецслужбами.

Кем был Ковалев в США

Ковалев был шеф-поваром в ресторане Mari Vanna, когда тот открылся в Вашингтоне в 2013 году. В течение короткого времени он активно работал, а потом переехал в Нью-Йорк, где начал работать в новом российском ресторане от поп-звезды Арианы Гринблат. После закрытия ресторана в 2015 году он продолжил деятельность в сфере питания.

Детали рабочего опыта Ковалева не полностью понятны, но он, вероятно, участвовал в поп-апе ресторана Noma в Трибека в 2017 году. Его страница в Instagram продолжала публиковать фотографии еды до июня 2020 года.

Вероятно, умер в Украине

После 30 месяцев заключения Ковалев вернулся в Россию в 2022 году, хотя американцы предупреждали его, что ему может угрожать опасность из-за длительного сотрудничества с ФБР. Согласно свидетельству о смерти указано, что он был убит во время боевых действий в Украине.

Одна из теорий заключается в том, что его отправили туда, чтобы от него избавиться,

– заявляет Грозев.

Он также рассматривал возможность, что это было прикрытием, но "на этом этапе я считаю, что он мертв".

"Гаванский синдром" у чиновников нацбезопасности США

Военный Грег Эдгрин, который руководил расследованием Пентагона по "аномальным инцидентам со здоровьем", заметил, что все пострадавшие от нападения работали против интересов России и достигали успехов в этом направлении.

Предполагается, что для этого использовалось секретное оружие, которое излучает высокоэнергетические микроволны или ультразвук.

По словам "Керри", симптомы похожи на ощущение сверления в ушах, которое становится "чрезвычайно болезненным и подобным воздействию на барабанную перепонку в десять раз".

После приступа она потеряла сознание, а затем жаловалась на боль в груди, проблемы с памятью и выполнением нескольких задач одновременно.