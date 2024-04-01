Об этом говорится в совместном журналистском расследовании 60 Minutes (программа CBS News), The Insider и Der Spiegel.

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Обнаружена российская связь

По данным издания, нападениям подвергались работники Белого дома, офицеры ЦРУ, агенты ФБР, а также военные США и члены их семей.

Военный Грег Эдгрин, который руководил расследованием Пентагона по "аномальным инцидентам со здоровьем", отмечал, что все, кто подвергся нападению, работали против России и достигали в этом успешных результатов.

Среди тех, против кого совершили такое нападение, считает, что для этого применили секретное оружие, которое стреляет высокоэнергетическим лучом микроволн или ультразвуком.

Как отметили в издании, жертвой нападения мог также стать высокопоставленный чиновник Министерства обороны, которого ранили неизвестным оружием во время саммита НАТО в Литве в прошлом году, на котором также был президент США Джо Байден.

В CBS News также рассказали историю еще одной жертвы гаванского синдрома. Там согласились не разглашать фамилию "Керри", которая все еще является агентом ФБР и работает в контрразведке.

По словам "Керри", симптомы похожи на сверление в ухе, которое становится "слишком близким к барабанной перепонке и умноженное на 10".

Когда на нее совершили нападение, она потеряла сознание, а впоследствии жаловалась на боль в груди, проблемы с памятью и выполнением нескольких задач одновременно.

Стоит отметить, что в правительственном отчете 2023 года говорится о том, что за нападениями на американских чиновников вряд ли стоит "иностранный противник". Источники журналистов утверждают, что такие выводы в США делают, потому что не хотят "смотреть в глаза" возможным неудачам в защите американцев.

Что такое "Гаванский синдром": кратко