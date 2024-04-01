По информации разведки Британии, Кремль, вероятно, вербует 30 000 новых военных в месяц. Также оккупанты используют в разы больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Однако, по словам Ходжеса, способность России использовать количественное преимущество является ограниченной.

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Российская армия сталкивается с проблемами

По словам бывшего командующего Сухопутных войск США в Европе, обозреватели много говорят о недостатке боеприпасов в Украине, потери среди военных, потерю Авдеевки. В то же время мы не так часто слышим о "настоящих проблемах" в российской армии.

Авдеевка пала 5 недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности,

– подчеркнул он.

Россияне не могут воспользоваться значительным преимуществом в артиллерийских снарядах, ведь потеряли много опытных офицеров и сержантов. Также украинцы значительно более мотивированы, чем россияне, ведь защищают свою Родину.

Война – это не только о математике и кто имеет больше людей – мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане,

– объяснил Ходжес, проведя аналогию с войнами, в которых участвовали США.

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