За інформацією розвідки Британії, Кремль, ймовірно, вербує 30 000 нових військових на місяць. Також окупанти використовують в рази більше артилерійських снарядів, ніж Україна. Проте, за словами Годжеса, здатність Росії використовувати кількісну перевагу є обмеженою.

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Російська армія стикається з проблемами

За словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки. Водночас ми не так часто чуємо про "справжні проблеми" в російській армії.

Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності,

– підкреслив він.

Росіяни не можуть скористатись значною перевагою в артилерійських снарядах, адже втратили багато досвідчених офіцерів та сержантів. Також українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни, адже захищають свою Батьківщину.

Війна – це не лише про математику і хто має більше людей – ми програли у В'єтнамі і в Афганістані,

– пояснив Годжес, провівши аналогію з війнами, в яких брали участь США.

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